أخطرها تحدث للمثانة.. 4 أمراض تصيبك بسبب شرب الشاي والقهوة في هذه الحالة

إذا كنت من أولئك الذين يبدأون يومهم بفنجان من القهوة وينهونه بكوب من الشاي، فقد تكون عرضة لعدد من المشاكل الصحية. على الرغم من أن القهوة والشاي يحتويان على مضادات الأكسدة المفيدة، إلا أن الإفراط في تناولهما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية متنوعة، بدءًا من مشاكل القلب والأوعية الدموية وحتى مشاكل الهضم.

الحد الآمن لتناول الكافيين

وفقًا للمبادئ التوجيهية الصادرة عن المجلس الهندي للأبحاث الطبية (ICMR)، فإن الحد الآمن لتناول الكافيين يوميًا هو 300 ملجرام. يمكن أن يكون تناول القهوة والشاي باعتدال صحيًا، ولكن شرب كميات كبيرة منهما يمكن أن يسبب العديد من المشاكل الصحية مثل القلق، والصداع، ومشاكل الجهاز الهضمي، وأنماط النوم المضطربة.

مخاطر الإفراط في الشاي والقهوة

مخاطر الإفراط في شرب القهوة والشاي

وحسبما أفاد موقع hindustantimes، إن الكافيين الموجود في القهوة والشاي ومشروبات الطاقة يستهلك على نطاق واسع بسبب تأثيراته التحفيزية. ومع ذلك، فإن الإفراط في استهلاكه يمكن أن يؤدي إلى العديد من الآثار الصحية الضارة.

مشاكل الجهاز الهضمي

يمكن أن يسبب الإفراط في استهلاك الكافيين مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الحموضة ومتلازمة القولون العصبي. يزيد الكافيين من إنتاج حمض المعدة، مما يؤدي إلى ارتجاع الحمض، وحرقة المعدة، وتفاقم الحالات مثل التهاب المعدة والقرحة.

مشاكل القلب والأوعية الدموية

يؤثر الكافيين على نظام القلب والأوعية الدموية عن طريق زيادة معدل ضربات القلب، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وعدم انتظام ضربات القلب. يجب على الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم توخي الحذر، لأن الكافيين يمكن أن يؤدي إلى تفاقم هذه المشاكل وحتى يسبب آلامًا في الصدر.

تفاقم مرض السكري

يؤثر الكافيين على مستويات السكر في الدم، مما قد يتداخل مع إدارة مرض السكري. يمكن أن يسبب ارتفاعًا قصير المدى في مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم، مما يجعل السيطرة على مرض السكري أكثر صعوبة. يجب على مرضى السكر مراقبة تناولهم للكافيين عن كثب.

مشاكل التحكم في المثانة

باعتباره مدرًا للبول، يزيد الكافيين من إنتاج البول، مما قد يؤدي إلى مشاكل في التحكم في المثانة، خاصة عند كبار السن. يؤدي ذلك إلى التبول بشكل متكرر وإلحاحي، مما يسبب عدم الراحة والإزعاج.

التوازن والاعتدال في تناول الكافيين

في الوقت الذي يمكن أن يكون فيه الاستهلاك المعتدل للكافيين مفيدًا، إلا أن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة. من الضروري أن يكون الأفراد على دراية بكمية الكافيين التي يتناولونها يوميًا لتجنب هذه الآثار السلبية. يمكن للمستهلكين الاستفادة من القهوة والشاي بطرق إيجابية عند استهلاكهما باعتدال، حيث تساعد مضادات الأكسدة الموجودة فيهما على تحسين صحة القلب وتقليل خطر الإصابة ببعض الأمراض.

ومع ذلك، يجب أن يكون الأفراد مدركين للكمية التي يتناولونها وعدم تجاوز الحد الآمن من الكافيين، وهو ما يمكن أن يساعد في الحفاظ على الصحة العامة وتجنب المشاكل الصحية المحتملة. بهذا الوعي والاعتدال في استهلاك الكافيين، يمكن للأفراد التمتع بفوائد القهوة والشاي دون التعرض للآثار السلبية.