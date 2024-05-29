الأربعاء 29 مايو 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بلاتر يتحدث عن إمكانية تنظيم مصر لـ كأس العالم

جوزيف بلاتر رئيس
جوزيف بلاتر رئيس فيفا الأسبق

تحدث السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "سابقا" عن إمكانية تنظيم مصر لكأس العالم في المستقبل، مشددا على أن الأمر ليس له علاقة بفيفا.

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بلاتر يكشف أسعد لحظاته في فترة رئاسته لـ فيفا


وقال بلاتر في حواره عبر زووم على برنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى المصرية، ويُقدمه الإعلامي كريم رمزي: "تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لن يكون أمرا سهلا، والأمر ليس له علاقة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وربما لا نعود إلى أوروبا في المستقبل لتنظيم المونديال، لكن تنظيم مصر لكأس العالم يعتمد على الأصوات العربية" 
وأضاف: "مصر لابد أن يكون لديها الصبر للعمل لعدة سنوات حتى تكون جاهزة لاحتضان كأس العالم"
واختتم: "لن أكون سعيدا حين يتم مصر شرف تنظيم المونديال في المستقبل وأنا لست رئيسا للفيفا"

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