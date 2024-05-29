بلاتر يتحدث عن إمكانية تنظيم مصر لـ كأس العالم

تحدث السويسري جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "سابقا" عن إمكانية تنظيم مصر لكأس العالم في المستقبل، مشددا على أن الأمر ليس له علاقة بفيفا.



وقال بلاتر في حواره عبر زووم على برنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى المصرية، ويُقدمه الإعلامي كريم رمزي: "تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لن يكون أمرا سهلا، والأمر ليس له علاقة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وربما لا نعود إلى أوروبا في المستقبل لتنظيم المونديال، لكن تنظيم مصر لكأس العالم يعتمد على الأصوات العربية"

وأضاف: "مصر لابد أن يكون لديها الصبر للعمل لعدة سنوات حتى تكون جاهزة لاحتضان كأس العالم"

واختتم: "لن أكون سعيدا حين يتم مصر شرف تنظيم المونديال في المستقبل وأنا لست رئيسا للفيفا"