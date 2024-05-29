بلاتر يكشف أسعد لحظاته في فترة رئاسته لـ فيفا

كشف السويسري جوزيف بلاتر، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السابق، أسعد لحظاته خلال فترة تواجده كرئيس لفيفا.



وقال بلاتر في حواره عبر زووم على برنامج رقم 10 المُذاع على القناة الأولى المصرية، ويُقدمه الإعلامي كريم رمزي: "أسعد لحظاتي خلال فترة رئاستي لفيفا حينما تلقيت اتصالا من الزعيم الجنوب إفريقي الراحل نيلسون مانديلا، وهو شخصية رائعة، وقدمت له حينها تصورا كبيرا لتطوير كرة القدم في جنوب إفريقيا"

وأضاف: "كان يعتبرني صديقا له، وتنظيم مونديال 2010 في جنوب إفريقيا كان من أفضل اللحظات في مسيرتي بعدما ساهمنا في تطوير الملاعب هناك ولن أنسى أصدقائي في إفريقيا الذين ساعدوني على النجاح"

واختتم: "فترة تدوير إقامة كأس العالم كان ملحوظا للجميع وقمت به خلال فترة رئاستي لفيفا رغم أنه في البداية لم يكن يحظى بقبول الكثير والآن أقدم العديد من التصورات لتطوير فيفا ومحاربة العنصرية في الملاعب"