الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمير هشام: ميكالي يتمنى ضم صلاح في الأولمبياد ولم يرفض تواجده

ميكالي
ميكالي

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، يتمنى وجود محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، معه في أولمبياد باريس 2024.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ليس من المعقول أن يرفض ميكالي ضم صلاح كما تردد، وهناك رغبة بالفعل في تواجده والمدرب لم يحسم الثلاثي فوق السن حتى الآن".

وأضاف أمير هشام: "الأزمة التي قد تواجه ميكالي في ضم صلاح، هي أن ليفربول الإنجليزي قد يرفض انضمام اللاعب في الأولمبياد، خاصةً أنه خارج أجندة الفيفا".

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