أمير هشام: ميكالي يتمنى ضم صلاح في الأولمبياد ولم يرفض تواجده

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، يتمنى وجود محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، معه في أولمبياد باريس 2024.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "ليس من المعقول أن يرفض ميكالي ضم صلاح كما تردد، وهناك رغبة بالفعل في تواجده والمدرب لم يحسم الثلاثي فوق السن حتى الآن".

وأضاف أمير هشام: "الأزمة التي قد تواجه ميكالي في ضم صلاح، هي أن ليفربول الإنجليزي قد يرفض انضمام اللاعب في الأولمبياد، خاصةً أنه خارج أجندة الفيفا".