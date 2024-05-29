الأربعاء 29 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

شيكابالا: لن أتردد في التدخل لحل أزمة الشحات والشيبي

حسين الشحات ومحمد
حسين الشحات ومحمد الشيبي

أكد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إستعداده للتدخل لحل ازمة حسين الشحات نجم الأهلي ومحمد الشيبي نجم فريق بيراميدز.

txt

شيكابالا يكشف كواليس أزمة التتويج بكأس الكونفدرالية

وقال شيكابالا في تصريحات عبر فضائية " إم بي سي مصر 2" : " كل أزمة ستصل إلى حل، وهو ماسيحدث في أزمة محمد الشيبي وحسين الشحات لكن يجب ان يشعر كل الأطراف بالرضا ".

وأضاف: " الشحات إعترف بالخطأ وهو أمر جيد، وعلينا أن نجد حل مع الشيبي الذي نؤكد له إحترامنا له وللمغرب ".

وأتم قائد الزمالك: " اذا كان سيتقبل اعتذاري سأذهب إليه واعتذر له لحل هذه الأزمة ولن أتردد ".

الجريدة الورقية