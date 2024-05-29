شيكابالا: لن أتردد في التدخل لحل أزمة الشحات والشيبي

أكد محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إستعداده للتدخل لحل ازمة حسين الشحات نجم الأهلي ومحمد الشيبي نجم فريق بيراميدز.

وقال شيكابالا في تصريحات عبر فضائية " إم بي سي مصر 2" : " كل أزمة ستصل إلى حل، وهو ماسيحدث في أزمة محمد الشيبي وحسين الشحات لكن يجب ان يشعر كل الأطراف بالرضا ".

وأضاف: " الشحات إعترف بالخطأ وهو أمر جيد، وعلينا أن نجد حل مع الشيبي الذي نؤكد له إحترامنا له وللمغرب ".

وأتم قائد الزمالك: " اذا كان سيتقبل اعتذاري سأذهب إليه واعتذر له لحل هذه الأزمة ولن أتردد ".