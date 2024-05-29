شيكابالا يكشف كواليس أزمة التتويج بكأس الكونفدرالية

كشف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك كواليس الأزمة التنظيمية في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي توج الفارس الأبيض بلقبها على حساب نهضة بركان المغربي.

وقال محمود شيكابالا في تصريحات عبر فضائية “ إم بي سي مصر 2” : “ دائما ما يتم ربط الزمالك بالأزمات، الجميع ترك التتويج وتحدث عن ازمة التنظيم رغم ان الزمالك لم يكن المسؤول عن التنظيم ”.

وتابع: “ بطولة الكونفدرالية الأخيرة هناك فضل كبير في تحقيقها يعود للثنائي عمر جابر وحمزة المثلوثي ”.

وأوضح شيكابالا: “ لم أكن أرغب أن يتنازل عمر جابر عن شارة القيادة خلال مراسم التتويج ”.

وأضاف: “ كان هناك اتفاق على أن يحمل محمد عبد الشافي كأس البطولة بعد التتويج، لكنه رفض الأمر ”.

وأكمل: “ رئيس الإتحاد الأفريقي هو من سلم الكأس لنجلي آدم، ولم نتمكن من الإحتفال بسبب الزحام الشديد وسوء التنظيم ”.

وأردف قائد الزمالك: “ لم أخطئ في أي شئ خلال مراسم التتويج لكن يجب ان يتم ربط الزمالك بالأزمات ”.

وأتم: “ أقنعت عبد الشافي بالعودة من الإعتزال لأنه لا يمكن أن يعتزل أسطورة نادي الزمالك والفريق يمر بموسم سئ ولم يحقق خلاله أي بطولة ”.