شيكابالا: زيزو مستمر مع الزمالك ورحيله غير ممكن

اكد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على أهمية تواجد احمد مصطفى زيزو مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال محمود عبد الرازق "شيكابالا" في تصريحات عبر فضائية " إم بي سي مصر 2" : " زيزو مستمر مع الزمالك ولا يمكن أن يرحل في الفريق لأننا سنبني عليه الفريق ".

وأضاف: " قدر زيزو أنه سيكون العمود الذي نبني عليه الفريق للمستقبل ولو كان الأمر بيدي سأبقي عليه في الفريق ".

وأتم: " من يمكن أن يرفض إستمرار زيزو مع الزمالك، بالتأكيد سيتواجد خلال المرحلة المقبلة ".