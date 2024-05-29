شيكابالا: لم أتوقع انتقال إمام عاشور للأهلي
أكد محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن إنتقال إمام عاشور للأهلي لم يكن متوقعاً.
وقال شيكابالا في تصريحات عبر فضائية “ إم بي سي مصر 2”: “ لم أتوقع انتقال إمام عاشور للأهلي حتى بعد خروجه لإحتراف الأوروبي ”.
وتابع: “ هو لم يتحدث معي بخصوص هذا الأمر، وما كنا نراه اثناء وجوده معنا بالفريق لا يدل على انه سيرحل للاهلي ”.
وأوضح قائد الزمالك: “ عندما وقعت للأهلي قبل سنوات كان ذلك بعدما أبدى الزمالك عدم رغبته في انضمامي للفريق، لذلك وقعت للأهلي ”.
وأردف: “ اثناء توقيعي للأهلي اخبرت المهندس عدلي القيعي أن انتمائي للزمالك قد يتسبب لي في أزمة داخل النادي ”.
وواصل: “ لم أكن متقبل فكرة تواجدي في النادي الاهلي، ذهبت للتدريب داخل الأهلي وانا ارتدي قميص ابيض، وعندما تحدث معي ممدوح عباس للإنضمام للزمالك وافقت على الفوز دون تفكير ”.
وأكمل شيكابالا: “ أحمد فتوح زملكاوي ولم أشعر انه قد ينضم للأهلي، وهو مختلف عن إمام عاشور لانه أحد ابناء النادي ”.
وأتم: “ من تحدث عن توقيع فتوح للاهلي وحصوله على مقدم تعاقد واننا كلاعبين كبار لا نرغب في تواجد فتوح هل إعتذر أيا منهم عن تصريحاته ”.