شيكابالا: لاعبو الزمالك تحملوا الكثير وحققنا هدفنا بلقب الكونفدرالية
تحدث محمود عبد الرازق “شيكابالا” عن كواليس تتويج فريق الزمالك بلقب الكونفدرالية الأفريقية رغم الأزمات التي يمر بها اللاعبين.
وقال شيكابالا في تصريحات عبر فضائية “ إم بي سي مصر 2” : “اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم لفترة طويلة، لكن كان هناك هدف أمامنا واصرار على تحقيق هدفنا بالفوز ببطولة الكونفدرالية ”.
وتابع: “ مجلس الزمالك تحدث معنا للحصول على مستحقاتنا بعد التتويج بلقب الكونفدرالية ”.
وواصل: “ المجلس صرف أموال كثيرة جداً لسداد غرامات ولحل أزمة القيد، تخيل أن هذه الأموال تم صرفها على الفريق واللاعبين ”.
وأضاف: “ الميزة في المجلس الحالي هو أنهم يتحدثون معنا بإستمرار ويصارحوننا بوضع النادي والمشاكل الموجودة لذلك نتحمل جميعاً الأمر ”.
وأكمل شيكابالا: “ المواعيد التي يتم تحديدها من الإدارة بخصوص سداد المستحقات يتم الإلتزام بها وهذا امر مهم بالنسبة لنا كلاعبين ”.
وأتم: “ دوري ليس مرتبطاً فقط بحل أزمات فريق الكرة، لكني قريب من جميع الفرق الرياضية داخل النادي ”.