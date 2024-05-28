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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ضياء السيد: أتمنى حل أزمات المنتخب قبل بداية الأجندة الدولية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعرب ضياء السيد، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن تمنيه بحل أزمات الفراعنة قبل بداية فترة الأجندة الدولية القادمة.

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وقال ضياء السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "ربنا يوفق المنتخب ويستطيع الفوز في المباراتين القادمتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو".
وأضاف: "استعداد منتخب مصر سيكون من الأربعاء، وأتمنى أن تكون هناك قراءة وتحليل جيد لمباراتي منتخب بوركينا فاسو وغينيا بيساو".
وتابع: "كانت هناك أحداث كثيرة على المنتخب في الفترة الماضية، أرجو أن تنتهي قبل بداية الموعد الرسمي للأجندة الدولية، حتى لا يكون هناك ثغرات في الاستعداد".
وأتم ضياء السيد تصريحاته قائلًا: "الأزمة بين محمد صلاح وحسام حسن لا تحتاج توجيه رسائل، أثق في أن الأمور ستسير على أفضل ما يكون، من خلال الجهاز الفني ومجموعة اللاعبين".

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