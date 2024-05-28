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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إبراهيم حسن يعلن الموعد النهائي لمباراة منتخب مصر و بوركينا فاسو

إبراهيم وحسام حسن
إبراهيم وحسام حسن

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أن مباراة مصر و بوركينا فاسو تحدد لها العاشرة  مساء يوم 6 يونيو المقبل ، بإستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لمباريات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .
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في نفس السياق انطلق اليوم معسكر منتخب مصر الأول بانتظام ٢٤ لاعبا باستثناء محمد صلاح ومحمد شريف المقرر وصولهما يومي ١ يونيو  و٢٩ مايو على الترتيب، استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو و غينيا بيساو المقرر لهما يومي ٦ و ١٠ يونيو من الشهر المقبل في الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

وحرص الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن و إبراهيم حسن مدير المنتخب على استقبال اللاعبين الـ ٢٤ وهم : 

محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم  واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي واحمد فتوح ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو 
وناصر ماهر  وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا.

 

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