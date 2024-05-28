تأجيل دعوى نقابة الصيادلة لتعدد أسعار الأدوية بالإسكندرية

أعلنت نقابة صيادلة الإسكندرية، عن تأجيل جلسة الاستئناف على الدعوى القضائية التي أقامتها النقابة بسبب تعدد أسعار الأدوية، والمقامة أمام مجلس الدولة، والتي تحمل رقم 43046 لسنة 77 قانونية، إلى جلسة يوم الأول من يوليو القادم.

وأكد الدكتورمحمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الصيادلة والمرضى، خاصة في ظل ما تواجهه الصيدليات من تراجع اقتصادي.

وشدد نقيب صيادلة الإسكندرية، على حرص مجلس النقابة ومتابعة مخازن الأدوية، من خلال التواصل الدائم والمستمر مع الصيادلة، لافتا أنه في حال استمرار الشكاوى، ستقوم النقابة باتخاذ موقف متضامن مع الصيادلة لحماية حقوق الزملاء.

ودعا نقيب صيادلة الإسكندرية، الشركات المصنعة وهيئة الدواء المصرية إلى حل أزمة قرار 499 الخاص بهامش ربح الصيدلي، والذي تسبب في إرباك السوق وتضرر المرضى والصيادلة على حد سواء.

وفى سياق متصل كشف الدكتور محفوظ رمزى رئيس لجنة تصنيع الادوية ان نقابة الصيادلة، عن الوضع الراهن الذي يعيشه سوق الأدوية والترقب الذي يخيم على الصيادلة والمستهلكين على حدً سواء بخصوص الأنباء المتداولة عن احتمالية ارتفاع أسعار الدواء.

وأضاف أن الصيادلة يشكلون الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، إذ يتحملون العبء الأكبر في حالة ارتفاع الأسعار، لا سيما أمام الجمهور والأدوية التي تشهد نقصاً في الإمداد.

وأكد على وجود تحديات تواجه صناعة الأدوية تتمثل في ارتفاع لأسعار الدولار، والتي انعكست سلباً على عملية التصنيع، مما يؤدي إلى تحمل الصيدليات لأعباء مالية كبيرة