رئيس المجلس الأعلى للاثار يفتتح مشروع تطوير مسجد المارداني

افتتح منذ قليل الدكتور محمد اسماعيل خالد رئيس المجلس الأعلى للاثار ومدير مكتب الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ومدير مؤسسة الأغا خان الثقافية ووكيل وزارة الأوقاف المرحلة الثانية من مسجد المارداني علي نفقة مؤسسة الاغاخان الثقافية.

ترميم وتطوير الاماكن والمساجد الأثرية

وكشف الأمين العام أن تكلفة تطوير وترميم المرحلة الثانية من المسجد بلغت تكلفتها 32مليون جنيه منحة من مؤسسة الاغاخان وقال إن وزارة السياحة والآثار تواصل ترميم وتطوير الاماكن والمساجد الأثرية بمنطقة القاهرة الفاطمية لعمل مسارات ومزارات سياحية.

وقال الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية أنه يتم اختيار المناطق الأثرية بطرق علمية واثرية خاصة المعرضة الخطورة الداهمة وترميمها وتطويرها وكذلك تدريب السكان علي كيفية التعامل مع المسارات والمزارات السياحية الجديدة وكذلك ترميم وتطوير محلاتهم وبيوتهم لتتماشي مع التطوير الجديد وهناك مرحلة أخري من المناطق الأثرية والمساجد في طور التطوير لتكمل مزارات القاهرة الفاطمية أمام السياحة والزوار.