ننشر أسماء ضحايا تنقيب الآثار في قنا

شهدت قرية نجع سعيد التابعة لمركز دشنا محافظة قنا، مصرع 3 أشخاص إثر إنهيار بئر عليهم أثناء التنقيب عن الآثار، وتم نقلهم إلي مشرحة مستشفي دشنا المركزي لاتخاذ اجراءات اللازمة.

تلقي اللواء مصطفي مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بمصرع 3 أشخاص إثر إنهيار بئر عليهم أثناء التنقيب عن الآثار، في قرية نجع سعيد التابعة لمركز دشنا ، وعلي الفور تم نقلهم المشرحة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، موقع الحادث لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

تنشر الوفد، أسماء ضحايا تنقيب الأثار هم كالآتي:-

رجب إبراهيم حجازي، يبلغ من العمر 38 عامًا.

سعيد حلمي، يبلغ من العمر 32 عامًا.

كارم محمود، يبلغ من العمر 25 عامًا.

في المقطم

تباشر النيابة المختصة، التحقيق حول قيام حداد بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في منطقة المطرية.

كانت نجحت أجهزة الأمن في ضبط حداد بالقاهرة لقيامه بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار، حيث أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (حداد) بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل العقار محل سكنه الكائن بدائرة قســـم شرطة المطرية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بأعمال الحفر داخل العقار المُشار إليه ، وتبين وجود حفرة وعُثر بحوزته على الأدوات المستخدمة فى التنقيب.



