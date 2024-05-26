ارتفاع ضحايا التنقيب عن الآثار بجبل نجع سعيد بقنا لـ 3 أشخاص

ارتفع عدد ضحايا التنقيب عن الأثار، بجبل قرية نجع سعيد التابعة لمركز دشنا، بمحافظة قنا لـ 3 أشخاص، جرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو تحت تصرف الجهات المختصة.

كانت البداية بتلقي اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور محمد فؤاد مدير المرفق يفيد ورود بلاغ بمصرع 3 أشخاص إثر انهيار بئر عليهم أثناء التنقيب عن الآثار بجبل قرية نجع سعيد بمركز دشنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

بالانتقال والفحص تبين مصرع رجب إبراهيم حجازي، يبلغ من العمر 38 عاما، وسعيد حلمي، يبلغ من العمر 32 عاما، وكارم محمود محمد، يبلغ من العمر 25 عاما، إثر انهيار بئر عليهم أثناء التنقيب عن الآثار بجبل قرية نجع سعيد التابعة لمركز دشنا، وجرى نقلهم إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو تحت تصرف الجهات المختصة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لاستكمال التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.