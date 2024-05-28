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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فتح باب الحجز لتذاكر مباراة مصر و بوركينا فاسو

منتخب مصر
منتخب مصر

أعلنت شركة تذكرتي فتح باب الحجز للطرح الأول لتذاكر مباراة مصر و بوركينا فاسو المقرر لها ٦ يونيو المقبل باستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

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إبراهيم حسن يعلن الموعد النهائي لمباراة منتخب مصر و بوركينا فاسو

وتقام مباراة منتخب مصر و بوركينا فاسو في العاشرة مساء يوم ٦ يونيو باستاد القاهرة .

قائمة منتخب مصر 

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفي شوبير، محمد عواد، المهدي سليمان.

خط الدفاع: محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، محمد هاني، أكرم توفيق، محمد حمدي، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، ناصر ماهر، محمد صلاح، مصطفي فتحي، محمود حسن تريزيجيه، إبراهيم عادل.

خط الهجوم: محمد شريف، مصطفى محمد، محمد الشامي، أحمد أمين أوفا.

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