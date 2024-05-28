هَذَا رَأْيِى

الثلاثاء 28/مايو/2024 - 08:42 م 5/28/2024 8:42:56 PM

ما يحدث فى غزة منذ السابع من أكتوبر من العام الماضى من إبادة للبشر والحجر والشجر ذكرنى بقصيدة شاعرنا الكبير شاعر العامية المبدع جمال بخيت الذى كتبها تحت عنوان «دين أبوهم اِسمه إيه».. تسأل شاعرنا الكبير عن دين هؤلاء الإرهابيين المجرمين فلا الإسلام يبيح ما يفعلونه ولا المسيحية تقر ما يرتكبونه من مجازر ولا اليهودية تجيز جرائمهم ولا حتى الماجوسية، ونسأل عن ملة ودين هؤلاء المجرمين الذين روعوا الآمنين وقتلوا المدنيين وسفكوا دماء الأبرياء العزل من أى سلاح.. أحرار اليهود فى العالم تظاهروا ضد إجرامكم وقالوا:

تصرفات الإسرائيليين لا تعكس اليهودية أو الشعب اليهودى، ومن غير المعقول التأكيد على أن كيانًا سياسيًا يمثل مصالح دين بأكمله وأضافوا هذه الحرب ليست حربًا يهودية..القادة الإسرائيليون ليسوا ممثلين لليهود.

اليوم نتسأل بعد كل هذه الجرائم والإبادة الجماعية للأطفال والنساء والشيوخ فى غزة؛ نريد أن نعرف دين العصابة الإجرامية فى إسرائيل والإدارة الأمريكية فى واشنطن عن دين أبوهم يطلع إيه؟

دنسوا الأقصى وهدموا المساجد ودمروا الكنائس.. دين أبوكم اِسمه ايه..أكثر من ٣٦ ألف شهيد وما يزيد على ٨٠ ألف مصاب وآلاف المفقودين أليس كافياً.. دين أبوكم يطلع إيه؟ أحرقتم النازحين فى مخيمات اللاجئين.. دين أبوكم يطلع ايه؟ شيطنتم منظمات الإغاثة الدولية.. دمرتم المجمعات الطبية والمراكز الصحية والمشافى والمئات قتلتوهم من الأطقم الطبية.. دين أبوكم اِسمه ايه؟ قتلتم الأطفال والخدج الرضع دين أبوكم يطلع ايه؟ جوعتم الملايين ومنعتم عنهم الدواء والماء وقطعتم عنهم وسائل الاتصالات والغاز.. دين أبوكم يطلع ايه؟ قتلتم النساء وشردتم الملايين وهم يحملون ما بقى من أمتعتهم نازحين هنا وراحلين هناك لا مسكن ولا مأوى.. دين أبوكم اِسمه ايه؟ دمرتم المبانى والبُنى التحتية وجعلتم غزة منطقة غير قابلة للحياة فيها..دين أبوكم اِسمه إيه؟!

قتلتم الصحفيين وحاصرتموهم ومنعتم الأجانب منهم من دخول غزة للتستر على جرائمكم.. دين أبوكم يطلع ايه؟!

منعتم القنوات الإعلامية وأغلقتم مكاتبها وصادرتم معاداتها.. دين أبوكم يطلع ايه؟..لا قرارات المحكمة الجنائية الدولية نافعة ولا تدابير محكمة العدل الدولية شافعة.. ولا مجلس أمن بسبب الفيتو الأمريكى قادر على وقف جرائمكم.. دين أبوكم يطلع ايه؟

دين أبوكم اِسمه إيه؟!

مين إلهه؟!.. مين رسوله؟!.. فين كتابه؟!

دين أبوكم يطلع ايه؟!

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