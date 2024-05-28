تعرف على نتيجة قرعة كأس السوبر السعودي

أجريت اليوم مراسم قرعة بطولة كأس السوبر السعودي لكرة القدم والتي تقام بين 4 أندية وهم الهلال والنصر والأهلي والتعاون، وأسفرت القرعة عن لنتائج التالية :

الهلال ضد الأهلي

النصر ضد التعاون

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان الفائزان إلى المباراة النهائية، على أن تقام البطولة خلال الفترة من ١٣ حتى ١٧ من شهر أغسطس المقبل.

الجدير بالذكر ان الهلال هو بطل النسخة السابقة من كأس السوبر السعودي، ويسعى العملاق الأزرق للحفاظ على البطولة، في ظل امتلاكة كوكبة من النجوم تحت قيادة المدير الفني خورخي خيسوس.