طارق خيري يحاضر سيدات سلة الأهلي قبل لقاء سبورتنج في دوري السوبر

يخوض الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الثلاثاء عندما يواجه نظيره فريق سبورتنج في اللقاء الثاني بين الفريقين بالدور النهائي من بطولة دوري السوبر للمحترفات التي تقام بنظام Best of 5.

‏‎ تنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم وتقام على صالة حسن مصطفى بمدينة أكتوبر ويعتبرها الجهاز الفني في غاية الأهمية لتأكيد التفوق ومواصلة المشوار بقوة من أجل حصد اللقب.

‏‎ حرص طارق خيري المدير الفني للفريق علي عقد محاضرة للاعبات خلال المران الأخير أكد خلالها على العديد من الجوانب ‏الخططية والفنية في إطار تجهيز الجميع بالشكل المناسب للمباراة.

وكان سيدات سلة الأهلي قد حقق الفوز في المباراة الأولى على سبورتنج بنتيجة 83-68.

سيدات سلة الأهلي يفزن على سبورتنج بدوري السوبر

وتغلب الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي على فريق سيدات سبورتنج، في أول لقاءات الدور النهائي من منافسات بطولة دوري السوبر للمحترفين، التي تقام بنظام Best of 5.

‏‎أقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى بمدينة أكتوبر، وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريقين، قبل أن تنتهي بفوز «سيدات سلة الأهلي» بنتيجة 83-68.

وشهدت المباراة سيطرة تامة من لاعبات الأهلي، حيث انتهت الفترة الأولى بتقدم الفريق بنتيجة 25-18، وواصلت لاعبات الأهلي تألقهن في الفترة الثانية وانتهت بنتيجة 41-39.

قام طارق خيري، المدير الفني، بإجراء بعض التغييرات في الفترة الثالثة من أجل المزيد من النقاط، ونجحت اللاعبات في إنهاء الفترة بنتيجة 55-50. وواصل اللاعبون السيطرة على الفترة الرابعة لتنتهي بنتيجة 83-68.

‏‎وأشاد الجهاز الفني بما قدمته اللاعبات خلال اللقاء، من مجهود بدني كبير وأداء فني وإصرار على تحقيق الفوز، في أولى مباريات الدور النهائي لبطولة دوري السوبر.

لمتابعة المزيد من الأخبار الرياضية عبر بوابة الوفد من هنا