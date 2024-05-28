شبانة: مكسب وحيد في انسحاب السعودية من استضافة السوبر المصري

علق الإعلامي محمد شبانة على إعلان المستشار تركي آل الشيخ عن عدم استضافة المملكة السعودية لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك بالرغم من الحديث الموسم الماضي عن توقيع السعودية بروتوكولا مع الكاف لاستضافة الحدث الرياضي لمدة ثلاث سنوات، بدأت بمباراة الأهلي واتحاد العاصمة.

وقال شبانه في تصريحاته خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن ما يحدث ما هو إلا نتيجة للأحداث التي تلت إعلان تركي إستضافة مباراة القمة في الدوري قبل أن يتم إلغاء الفكرة.

ودعا شبانة المستشار تركي آل الشيخ إلى إعادة التفكير في علاقته بالكرة المصرية خاصة وإنه يستثمر فيها كمحب ولا يجب أن تؤثر السوشيال ميديا على تلك العلاقة.

وأن شبانة بأن المكسب الوحيد من عدم إقامة مباراة السوبر في مصر هو إستضافة الحدث الرياضي على ستاد مصر الجديدة بالعاصمة الإدارية وسط ٩٠ ألف مشجع.

الأهلي والزمالك في السوبر المصري

وتأهل الأهلي لخوض مباراة السوبر المصري بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي، بينما يخوض الزمالك المباراة بصفته بطلا للكونفيدرالية على حساب نهضة بركان المغربي.