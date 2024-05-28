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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مصر تستضيف الاجتماع السنوي لاتحاد الروابط العالمية في أكتوبر 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلن اتحاد الروابط العالمية ورابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم عن انعقاد الاجتماع السنوي لاتحاد الروابط العالمية في القاهرة، مصر، يومي 10 و11 أكتوبر 2024.

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سيجمع هذا الحدث قادة وممثلي روابط كرة القدم المحترفة في جميع أنحاء العالم، مما يوفر منصة فريدة للحوار والتعاون وتبادل أفضل الخبرات. وسيشارك الحضور في سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى حول القضايا الرئيسية التي تؤثر على الرياضة، بما في ذلك تطوير كرة القدم المحلية والحوكمة واللوائح.

وجاء اختيار القاهرة كمدينة مستضيفة الاجتماع، للتأثير المتزايد لرابطة الأندية المصرية المحترفة في عالم كرة القدم والتزامها بتعزيز الشراكات الدولية.

يعد الاجتماع السنوي 2024 فرصة رائعة لتسليط الضوء على تراث مصر الغني وثقافتها الرياضية الديناميكية. يتطلع اتحاد الروابط العالمية ورابطة الأندية المصرية المحترفة إلى الترحيب بضيوفهم المميزين في حدث ينتظر أن يكون ملهمًا ومؤثرًا.

وقال جيروم بيرلموتر، الأمين العام لاتحاد الروابط العالمية: "يسعدنا أن نعقد اجتماعنا السنوي في القاهرة. نعرب عن خالص امتناننا للسيد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة ، والسيد خالد رفعت، مستشار العلاقات الدولية، وأعضاء مجلس إدارة الرابطة، لاستضافة هذا الحدث ولجهودهم الاستثنائية في جعله ممكنًا. سيعمل هذا الاجتماع على تعزيز التعاون والنمو بشكل أكبر بين بطولات الدوري لكرة القدم في جميع أنحاء العالم."

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