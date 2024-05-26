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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

بتأكيده على احترام الصحافة المصرية .. رابطة النقاد الرياضين تُثمن تصريحات الشناوي

بوابة الوفد الإلكترونية

ثمنت رابطة النقاد الرياضيين التصريحات التى أدلى بها محمد الشناوى كابتن النادى الاهلى فى المؤتمر الصحفي عقب نهائى دورى أبطال افريقيا ، وتأكيده على إحترامه الكامل للصحافة المصرية وكافة الصحفيين.

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وتفهم المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين جيدا ما قاله الشناوي عقب تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، حول الضغوط التي تعرض لها قبل النهائي أمام الترجى وأنه يكن كل الاحترام والتقدير لجموع الصحفيين.


ويؤكد المكتب التنفيذي للرابطة أنه داعم لكل الأندية والمنتخبات المصرية ولم يكن يقصد التقليل من حارس الأهلي او غيره من اللاعبين؛ ولكنه يحرص دائمًا على أن تكون العلاقة بين الجميع قائمة على التقدير والاحترام المتبادل.

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