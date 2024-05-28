وسط طقس شديد الحرارة.. طلاب 13 كلية بجنوب الوادي يؤدون الامتحانات

أدي طلاب 13 كلية ومعهد جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، إمتحانات الفصل الدراسي الثاني، وسط أجواء شديدة الحرارة، دفعت الجامعة، إلى توفير مياه مُبردة فى لجان الإمتحانات.

وأجري الدكتور بدوى شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب جولة تفقدية للجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023/2024 بكلية الحقوق بحضور الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق.

يأتي ذلك في اطار توجيهات الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي بالمتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات والاطمئنان على حسن سير الامتحانات.

واطمئن نائب رئيس الجامعة، خلال جولته على حسن سير الامتحانات ومراعاة اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان واتاحة كافة سبل الراحة والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

وتجرى اليوم أعمال الامتحانات بكليات الاعلام، العلاج الطبيعي، التمريض، الصيدلة، العلوم، الهندسة، الآداب، والتربية، التربية الرياضية، التربية النوعية، طب الفم والاسنان، ومعهد التمريض، والمعهد الفني الصحي .

بدء التصحيح

ويؤدي أكثر من 60 ألف طالب وطالبة الامتحانات في 23 كلية ومعهد بمقر الجامعة بقنا وفروعها في البحر الأحمر.

وشدد الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب اثناء تأدية الامتحانات مع ضرورة تواجد اللجان الطبية في مختلف اللجان وذلك لمتابعة الحالات المرضية.

وقامت الجامعة بتجهيز سيارات إسعاف للحالات الحرجة مع اقامة لجان خاصة للحالات التي تتطلب ذلك كما شدد رئيس الجامعة على ضرورة تواجد أستاذ المادة داخل اللجان للرد على أي استفسارات للطلاب بشأن الامتحان وعلى ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس في أيام الامتحانات بكلياتهم بصفة مستمرة، وبدء عملية التصحيح بعد الانتهاء من الامتحانات مباشرة واضاف الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بانه تم التأكد من جاهزية لجان الامتحانات، ومراعاة توفير المياه الباردة ووسائل التهوية وتقديم كافة الخدمات للطلاب والعمل على تذليل كافه الصعاب التي تواجه الطلاب وتعوق سير عملية الامتحانات وأيضا الإجابة على كافة استفسارات الطلاب فيما يخص عملية الامتحان.

لجنة خاصة

فعلت جامعة جنوب الوادي، الأحد الماضي، لجنة امتحانية خاصة لطالب كلية الحقوق، يخضع للعناية بمستشفي الطوارئ فى الجامعة، إثر إصابته فى حادث.

ووجه الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بتوفير كافة سبل الرعاية لطالب بكلية الحقوق بقنا، داخل مستشفى الطوارئ بالجامعة، حيث يتم عقد عمل لجنة خاصة للطالب داخل المستشفى مع توفير العناية الفائقة للطالب حتى تماثله للشفاء.

وقام الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و الدكتور محمد رشدي عميد كلية الحقوق بزيارة للطالب بالمستشفى و الاطمئنان على استقرار الحالة الصحية للطالب وتوافر مختلف الخدمات اللازمة.