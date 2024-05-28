وفد بنك التنمية الصناعي يزور وحدة تطوير الأعمال بمركز تنمية شبابية بالمنوفية

زار وفد من بنك التنمية الصناعي، برئاسة أيمن عجلان مدير قطاع منطقة الدلتا، و خالد عزب نائب مدير عام منطقة ائتمان القاهرة، وطارق سليمان و محمد عبد الرحمن، وحدة تطوير الأعمال بمركز تنمية شبابية قويسنا.



مركز تنمية شبابية قويسنا

وكان في استقبال الوفد المهندس حسن بدر وكيل المديرية للشباب، واللواء أحمد المليجي رئيس مجلس إدارة المركز، ودكتور أحمد جميل مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، وأحمد البرجي مدير إدارة قويسنا، والسادة أخصائي تطوير الأعمال بالوحدة محمد صلاح، محمد سامي، وروبير باسيلي.



وخلال الزيارة، اطلع الوفد على أنشطة وحدة تطوير الأعمال، والتي تهدف إلى مساعدة الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة، وتوفير فرص العمل لهم.



وأشاد المهندس حسن بدر بجهود وزارة الشباب والرياضة، ومديرية الشباب والرياضة بالمنوفية، في هذا المجال، فيما يخدم الشباب.

وقال أيمن عجلان، إن بنك التنمية الصناعي حريص على دعم الشباب، وتقديم كافة التسهيلات لهم، لتمكينهم من إقامة مشاريعهم الخاصة، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.



وأضاف خالد عزب، أن البنك يقدم قروضاً تمويلية للشباب، بفوائد مخفضة، وشروط ميسرة، مؤكدًا بأن البنك يوفر خدمات الاستشارات المالية للشباب، لمساعدتهم على تأسيس مشاريعهم، وإدارتها بشكل سليم.

وفي نهاية الزيارة، أعرب الوفد عن تقديره لجهود القائمين على وحدة تطوير الأعمال، مؤكدين على استمرار التعاون بين البنك والوحدة، لخدمة الشباب.