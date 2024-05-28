ارتفاع أسعار الذهب فى منتصف التعاملات

ارتفعت أسعار الذهب (المشغولات الذهبية) خلال منتصف تعاملات، اليوم الثلاثاء 28 مايو، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بنحو 30 جنيهاً، ليسجل متوسط سعر عيار "21"، الأكثر انتشارًا، سعر 3160 جنيهات لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية.

أسعار الذهب

وما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذْ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الاثنين، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 3160 جنيهات، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 3611 جنيهًا.

بالغ متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 2708 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 2106 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب مستوى سعر 25280 جنيهًا.

الذهب يرتفع وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكية

الذهب

سجلت أسعار الذهب العالمي ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 28-5-2024، رغم اتباع المستثمرين لنهج حذر قبل بيانات التضخم الأمريكية المهمة التي قد توفر مزيدا من المؤشرات حول مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة عند 2353 دولار للأونصة، بحلول الساعة 0320 بتوقيت غرينتش بعد صعوده واحدا بالمئة في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.8 بالمئة إلى 2354 دولارا.

ويترقب المستثمرون تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة لشهر أبريل والمقرر صدوره الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي). وتشير رهانات المتداولين إلى تزايد احتمالات قيام البنك المركزي الأميركي بخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024، ويرى المتعاملون حاليا فرصة تبلغ 63 بالمئة تقريبا لخفض أسعار الفائدة بحلول نوفمبر، وفقا لخدمة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي.

والذهب معروف بأنه وسيلة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 31.81 دولارا للأونصة. وزاد البلاتين 0.2 % إلى 1056.15 دولار وربح البلاديوم 0.4 % ليصل إلى 992.50 دولار للأونصة.

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر في الصاغة بحوالي 40 جنيها مسجلاً 24960 جنيها عقب تغير أسعار جميع الأعيرة الموجودة في سوق الصاغة بمصر وسط تغيرات مستمرة في السعر العالمي للذهب.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 24960 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري .

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها.

يعتبر الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار كما أنه ضمن العملات الذهبية الأكثر مبيعا في سوق الصاغة خلال عام 2024.