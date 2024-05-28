رونالدو يقود تشكيل الموسم المثالي في الدوري السعودي

أعلن موقع SofaScore المتخصص في إحصائيات كرة القدم عن التشكيل المثالي لبطولة الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" عن الموسم المنقضي 2023 – 2024 والذي جاء بقيادة النجم كريستيانو رونالدو.

وجاء التشكيل المثالي للدوري السعودي كالأتي :

حارس المرمى: كامبانيا (الرياض)

الدفاع: كوليبالي (الهلال)، جيروتو (التعاون)، رومان سايس (الشباب)

الوسط الدفاعي: روبن نيفيز (الهلال)، بروزوفيتش (النصر)

الوسط الهجومي: مراد باتنا (الفتح)، مالكوم (الهلال)، سيرجي سافيتش (الهلال)، سالم الدوسري (الهلال)

الهجوم: كريستيانو رونالدو (النصر)

وجاء التشكيل بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر والذي أنهى الموسم متربعًا على عرش الهدافين برصيد 35 هدفًا، متخطيًا الرقم التاريخي المسجل باسم عبد الرزاق حمدالله كأكثر من سجل في موسم واحد بتاريخ دوري المحترفين "34" هدفًا.