الثلاثاء 28 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رونالدو يحقق إنجازين تاريخيين في الدوري السعودي

رونالدو
رونالدو

نجح كريستيانو رونالدو نجم النصر في تحقيق رقمين تاريخيين في مباراة النصر مع اتحاد جدة التي جمعت بينهما أمس الإثنين في الدوري السعودي للمحترفين.
 

txt

باير ليفركوزن يجدد رغبته بضم رونالدو من النصر السعودي

txt

أرقام جديدة تنتظر كريستيانو رونالدو في يورو 2024


وأحرز رونالدو هدفين في المباراة أمام اتحاد جدة التي أنتهت بنتيجة 4-2 لصالح العالمي.

وضع حساب نادي النصر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "إكس" صورة لرونالدو، وكتب عليها "كريستيانو رونالدو يحطم الرقم القياسي في الدوري السعودي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد.

وسجل رونالدو مع النصر في مسابقة الدوري السعودي 35 هدفا في 31 مباراة خاضها، لينفرد بقائمة هدافي المسابقة، بفارق 7 أهداف عن المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

وأصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ الكرة يصبح هدافا في 4 دوريات مختلفة، بعدما حصد لقب الهداف مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي ومؤخرا النصر.
 

الجريدة الورقية