رونالدو يحقق إنجازين تاريخيين في الدوري السعودي

نجح كريستيانو رونالدو نجم النصر في تحقيق رقمين تاريخيين في مباراة النصر مع اتحاد جدة التي جمعت بينهما أمس الإثنين في الدوري السعودي للمحترفين.





وأحرز رونالدو هدفين في المباراة أمام اتحاد جدة التي أنتهت بنتيجة 4-2 لصالح العالمي.



وضع حساب نادي النصر عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "إكس" صورة لرونالدو، وكتب عليها "كريستيانو رونالدو يحطم الرقم القياسي في الدوري السعودي لأكبر عدد من الأهداف في موسم واحد.



وسجل رونالدو مع النصر في مسابقة الدوري السعودي 35 هدفا في 31 مباراة خاضها، لينفرد بقائمة هدافي المسابقة، بفارق 7 أهداف عن المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش.



وأصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ الكرة يصبح هدافا في 4 دوريات مختلفة، بعدما حصد لقب الهداف مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، ويوفنتوس الإيطالي، ومانشستر يونايتد الإنجليزي ومؤخرا النصر.

