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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رقم قياسي جديد لـ أهلي جدة في الدوري السعودي

أهلي جدة
أهلي جدة

حقق نادي أهلي جدة رقما قياسيا جديد بعد ختام منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

وفاز أهلي جدة على الفيحاء بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين.
 

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مصير ماتيس يايسله مع أهلي جدة

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فيرمينيو ومحرز يقودان تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام أبها بدوري روشن


ووصل أهلي جدة لأكبر عدد من النقاط في تاريخ مشاركاته في مسابقة الدوري السعودي، وهو 65 نقطة بعدما كان أكبر رصيد وصل إليه في وقت سابق 63 نقطة في الموسم 2015-2016.

وحسم أهلي جدة المركز الثالث بعد فوزه على أبها، ليضمن المشاركة في بطولة السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا.

وأكد الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة مطالبته لإدارة النادي بدعم صفوف الراقي في الموسم الجديد في الدوري السعودي عن طريق التعاقد مع لاعبين جدد.

وتابع في تصريحاته أن الفريق يحتاج لدعم الفريق بضم لاعبين محليين بالإضافة لزيادة أعضاء الجهاز الفني.
 

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الهلال على بعد خطوة من حصد لقب الدوري السعودي بعد هزيمة أهلي جدة

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