عاقبت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، الدائرة الرابعة، سائقًا بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة "الهيروين" في قها.

المشدد 6 سنوات لسائق بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقها

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 86 لسنة 2024 جنح قسم قها، والمقيدة برقم 18 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أنه قام " إبراهيم ص.إ" 29 سنة، سائق توكتوك ومقيم قها، أحرز جوهرًا مخدرا "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وكشفت تحريات مباحث قسم قها، عن أنه نفاذا لإذن النيابة العامة بشأن المتهم انتقل إلى حيث أيقن تواجده وضبطه وبتفتيشه عثر على ٥٢ لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ نقدى وهاتف

وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ النقدي حصيلة تلك التجارة والهاتف الخلوي لتسهيل التواصل بعملائه المتعاطين.

وكانت قد أمرت جهات التحقيق إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف طنطا لمعاقبة المتهم طبقا لنصوص مواد الاتهام سالفة البيان مع استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة المحاكمة والتي أصدرت قرارها السابق.

ضبط المتهم بقتل مسنة بطوخ

وفي سياق اخر تمكنت الأجهزة الأمنية ، بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم بقتل مسنة، بقرية الصالحية دائرة مركز طوخ وذلك بعدما تسلل لمنزلها ليلا بغرض سرقتها، وعندما شعرت به طعنها طعنة أودت بحياتها.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بورود معلومات إلى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث مركز شرطة طوخ يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع مسنة طعنا بدائرة المركز.

وكشفت التحريات أن المجني عليها ربة منزل تدعى عواطف. ر، تبلغ من العمر 66 سنة، مقيمة قرية الصالحية دائرة المركز، قتلت على يد أحد جيرانها ويدعى محمد.س عاطل، حيث تسلل لمنزلها بعد منتصف الليل بغرض سرقتها، وعندما شعرت به طعنها طعنة أودت بحياتها وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب أحمد مصطفى سالم والنقيب أحمد نصر معاونى رئيس المباحث تم ضبط المتهم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.

القبض على المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات مالية بقليوب

وفي واقعة أخرى؛ تمكنت مباحث القليوبية، من ضبط المتهم بقتل صديقه خلف مسجد سيدى عواض بمنطقة المجدودة، التابعة لدائرة قسم شرطة قليوب، بسبب مشاجرة نشبت بينهما، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، دفن جثة شاب لقي مصرعه في مشاجرة بمركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية ،عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية، لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغًا لغرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب في وسط الشارع خلف مسجد سيدي عواد بمنطقة المجدودة، التابعة لدائرة قسم قليوب.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم قليوب، إلى محل البلاغ خلف مسجد سيدى عواد بمنطقة المجدودة، حيث تم العثور على جثة شاب يدعى روبي. ا، وتبين أن المتهم يدعى سموكة، قام بقتله بسبب خلافات بينهم، مما نشبت مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن صديقه منها طعنات نافذة، على مرأى ومسمع من الجميع، مما تسبب في مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وأخطرت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.