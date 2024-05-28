جوميز يمنح الزمالك راحة بعد ثنائية الاتحاد السكندري

قرر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 5 أيام بعد الفوز على الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد المقبل على ملعب النادي، استعداداً للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر له يوم 14 يونيو المقبل والمؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة قرر تأجيل مباراة الزمالك أمام بروكسي في دور الـ32 لكأس مصر، والتي كان مقرراً لها يوم 30 مايو الجاري.

وعاد الزمالك للانتصارات في بطولة الدوري المصري الممتاز، بعدما فاز بثنائية نظيفة على نظيره الاتحاد السكندري اليوم الإثنين في إطار مباريات الجولة الخامسة والعشرين لمسابقة دوري نايل.

ورفع الزمالك رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ12، بينما وقع الاتحاد بالمركز الخامس برصيد 36 نقطة.

ضم تشكيل الزمالك أمام الاتحاد كلًا من:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبدالمجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – ناصر ماهر – عبدالله السعيد.

خط الهجوم: إبراهيما نداي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

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