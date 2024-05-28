الثلاثاء 28 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

فليك يصل برشلونة استعدادا لقيادة البارسا

فليك
فليك

وصل هانزي فليك إلى نادي برشلونة تمهيدا لتدريب البارسا حيث يتواجد المدرب الألماني في أحد الفنادق المدينة الكتالونية.
 

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‏3 ملفات تنتظر هانز فليك في برشلونة ‏

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الكشف عن راتب هانز فليك ومعاونه في برشلونة


وكشفت تقارير صحفية إسبانية تفاصيل عقد فليك مع برشلونة الذي من المتوقع أن يتم توقيعه خلال الساعات المقبلة.

سيحصل هانز فليك على راتب يصل إلى 3 مليون يورو، بالإضافة لـ مليون يورو حال حقق بطولة دوري أبطال أوروبا، و750 ألف يورو حال حصد لقب الدوري الإسباني.

وكان نادي برشلونة أعلن رحيل تشافي هيرنانديز عن تدريب الفريق الكتالوني بعد قضاءه موسمين ونصف مع الفريق الكتالوني.

وأوضحت التقارير الصحفية الإسبانية أن فليك وافق على عقد مع برشلونة لمدة عامين، وسيحصل على راتب أقل من الذي كان يحصل عليه تشافي هيرنانديز مع البارسا.

وتوصل فليك لاتفاق مع النادي الكتالوني، حيث من المفترض أن يوقع مدرب بايرن ميونخ السابق على عقد مع برشلونة لمدة عامين مع خيار التمديد، ليبدأ مهامه الجديد خلال الأسابيع المقبلة.

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