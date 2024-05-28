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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

‏3 ملفات تنتظر هانز فليك في برشلونة ‏

بوابة الوفد الإلكترونية

يتأهب جمهور برشلونة لإعلان الإدارة رسمياً عن تعيين المُدرب الألماني هانز فليك في منصب المُدير الفني للفريق الأول. 

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ويأتي تفكير الإدارة في اسم فليك بعد رحيل المُدرب السابق تشافي هيرنانديز بعد نهاية الموسم. 

ومن المُتوقع أن يُعلن برشلونة عن قدوم فليك رسمياً خلال الأيام المُقبلة. 

وسيكون أمام المدرب الألماني عدة ملفات مهمة، من بينها 3 ملقات رئيسية نستعرضها فيما يلي: 

التعاقدات وسط الأزمة 

يعيش نادي برشلونة أزمة اقتصادية خانقة، تجعل من الصعب على أي مُدرب اختيار الصفقات التي يرغب في إبرامها. 

وسيكون على فليك إدارة ملف التعاقدات في الصيف بناءً على المُعطيات الراهنة، وبناءً على طموحات الإدارة والجمهور. 

وأكد لوثار ماتيوس أسطورة بايرن ميونخ أن مواطنه وصديقه فليك سيرغب في التعاقد مع جمال موسيالا نجم بايرن ميونخ وفلوريان فريتز نجم باير ليفركوزن، وستكشف شهور الصيف النقاب عما إذا كان النادي سيتمكن من إبرام هذا النوع من الصفقات. 

توطيد العلاقة مع النجوم الكبار 

وسيكون على فليك أيضاً أن يقوي علاقته مع نجوم فريق برشلونة المُخضرمين خلال تجربته الجديدة. 

وسيشهد وصول فليك لمنصب مدرب برشلونة عودته للتعامل مع لاعبه السابق في باير ميونخ ليفاندوفسكي، ومع حارس ألمانيا مارك أندري تير شتيجن. 

وبالتأكيد فإن الجميع سيكون بحاجة إلى خبرات النجوم الكبار في بداية المسيرة لبناء أسس قوية لشكل الفريق. 

إدارة ملف الناشئين 

اضطر تشافي المُدرب السابق لبرشلونة أن يُعول على منتوج أكاديمية الناشئين في برشلونة بسبب الظروف الاقتصادية التي جعلت شراء اللاعبين من خارج النادي صعبة. 

وسيكون على فليك مواصلة الاعتماد على أكاديمية لاماسيا من أجل توفير احتياجات الفريق الأول خلال الموسم. 

وسينتظر جمهور برشلونة تقديم فليك لنجومٍ جدد من قطاع الناشئين مثلما فعل تشافي الذي قدم فيرمين لوبيز وباو كوبارسي وهيكتور فورت ولامين يامال وغيرهم. 

وسيكون بالطبع التحدي الأبرز على طاولة فليك هو إعادة برشلونة لمنصات التتويج بعد الموسم الصفري الذي خرج به الفريق بدون أي لقب على الإطلاق سواء محلياً أو أوروبياً. 

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