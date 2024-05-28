إحباط بيع 20 طن دقيق مدعم في السوق السوداء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، شن الحملات التموينية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمةخلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى20 طن دقيق (أبيض ، بلدى مدعم).

كما ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على طبيب أسنان مزيف ، تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط فنى أسنان له معلومات جنائية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة، حيث قام بانتحال صفة طبيب أسنان على خلاف الحقيقة وممارسته للمهنة بموجب محررات مزورة قام باصطناعها واستئجاره عيادة وتجهيزها ومزاولة المهنة، وكذا قيامه بتزوير عقد بيع سيارة.

وجرى بإرشاده ضبط عدد من أختام شعار الجمهورية المقلدة المنسوبة لعدد من الجهات، وأكلاشيه، وعدد من الكارنيهات والبطاقات ورخصة قيادة وعقد بيع سيارة "مزورين"، وعدد من الأوراق المستخدمة فى أعمال التزوير، وعدد من المحررات باسم المتهم ممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد، وجهاز "لاب توب" وماكينة لاستخدامهما فى نشاطه، وبمواجهته أقر بنشاطه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها؛ لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص "من بينهم عميلان "سيئا النية" تخصص نشاطهم فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة"

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة أخرى، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها.

وفى مديرية أمن الفيوم تم ضبط 3 أشخاص بدائرة مركز شرطة سنورس، لقيامهم بسرقة 6 رؤوس ماشية من حظيرة ماشية كائنة بدائرة المركز.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لخلافات مالية بين أحدهم ومالك الحظيرة، وأرشدوا عن السيارة "نصف نقل" المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ملك وقيادة أحدهم والمسروقات بحظيرة ماشية ملك أحدهم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة.

وتمكنت الحملات فى مديرية أمن الجيزة من ضبط (حارسان "جراج") بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، لقيامهما بسرقة أجزاء (4) أتوبيسات سياحية خاصة بإحدى شركات السياحة حال توقفها بجراج كائن بدائرة المركز.. بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات لدى عميليهما سيئا النية ( تاجرى "خردة") أمكن ضبطهما وبحوزتهما المسروقات.

كما تم ضبط (عاملين) لقيامهما بسرقة خزينة حديدية بداخلها (مبلغ مالى) من داخل مصنع كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وبحوزتهما مبلغ مالى، بمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة والمبلغ المالى من متحصلات واقعة السرقة، وأضافا بارتكابهما الواقعة بتحريض من (خفير بالمصنع) أمكن ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.



