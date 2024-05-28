الأرصاد تكشف حالة الطقس اليوم الثلاثاء.. تغير مفاجئ في الحرارة

كشفت الهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، مؤكدة انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3:2 درجة على شمال البلاد حتي شمال الصعيد.

وتوقعت أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت الأرصاد أن حالة الطقس اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، لتعود إلى معدلها الطبيعي في مثل هذا الوقت، ويسود أجواء معتدلة على كافة أنحاء البلاد.

وحذرت الأرصاد من فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح أحيانًا على مناطق من من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.