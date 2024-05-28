حار نهارًا.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم الثلاثاء

حالة الطقس.. كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية المصرية، توقعات طقس الثلاثاء، موضحة أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة بقيم تتراوح من (3:2) درجة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.



وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، يوم الثلاثاء الموافق 28 مايو، طقس حار نهارا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.. بينما يسود طقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب البلاد.

الظواهر الجوية ليوم الثلاثاء



وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تنشط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسطـ توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 21

العاصمة الإدارية 33 21

6 أكتوبر 32 20

بنها 31 21

دمنهور 30 20

وادي النطرون 32 20

كفر الشيخ 30 20

المنصورة 30 20

الزقازيق 32 21

شبين الكوم 31 20

طنطا 31 20

دمياط 28 20

بورسعيد 27 19

الإسماعلية 33 20

السويس 33 21

العريش 27 20

رفح 26 19

رأس سدر 34 21

نخل 33 18

كاترين 28 13

الطور 36 24

طابا 32 23

شرم الشيخ 38 26

الإسكندرية 26 19

العلمين 25 19

مطروح 24 18

السلوم 25 18

سيوة 29 19

رأس غارب 38 27

الغردقة 39 27

سفاجا 39 27

مرسى علم 40 28

شلاتين 40 28

حلايب 35 29

أبو رماد 37 28

رأس حدربة 35 29

الفيوم 33 23

بني سويف 34 23

المنيا 34 22

أسيوط 36 23

سوهاج 38 25

قنا 41 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 27

الوادي الجديد 39 26

أبوسمبل 43 28