وكيل تعليم الغربية يشهد تدريب رؤساء لجان الثانوية العامة

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، التدريب الخاص -الذي أقيم بمسرح مدرسة تابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، بحضور السيد مهدي السيد-، بلجنة النظام والمراقبة لامتحان الثانوية العامة قطاع الإسكندرية، لرؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة.

وأكد وكيل الوزارة، أن التدريب يستهدف رؤساء لجان الثانوية العامة من مديرية التربية والتعليم بالغربية والمكلفين بأعمال امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، على كيفية التعامل مع الورقة الامتحانية (البابل شيت) وكيفية الإجابة عليها، وضوابط العمل داخل اللجان، والتعامل مع جميع الحالات الخاصة والطارئة.

وأضاف حسن، إن التدريب الذي وجهت به وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني يستهدف عدد 200 من السادة المرشحين للعمل رؤساء لجان الثانوية العامة، الدور الأول 2024.

وفي نهاية التدريب، وجه وكيل الوزارة الشكر والتقدير للجنة النظام والمراقبة بالإسكندرية والمنصورة، وللأستاذ السيد مهدي السيد، على المحتوى التدريبي المتميز، وشرح كافة الملاحظات والصعوبات والحالات الخاصة التي قد تواجه رؤساء ومراقبي أوائل لجان الثانوية العامة خلال سير الامتحان، كما وجه الشكر والتقدير لإدارة مدرسة مودرن سكول، لاستضافتها المتميزة لفعاليات التدريب، وحسن الاستقبال وظهور التدريب بالمظهر اللائق لتعليم الغربية.