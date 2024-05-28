"أخطار التنمر والتسرب من التعليم" ندوة توعوية بمركز شباب جهينة الشرقية

نظم مركز شباب جهينة الشرقية التابع لإدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة جهينة شمال غرب محافظة سوهاج، ندوة توعوية ضمن خطة النشاط الاجتماعي عن أخطار التنمر والسلوكيات المجتمعية والتسرب من التعليم وضمن الخطة الداخلية للمركز، وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب .

يهدف مشروع الندوة التوعوية إلى توعية الأعضاء من الشباب والنشء بالسلوكيات الإيجابية والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة الدخيلة على مجتمعنا والبعيدة كل البعد عن الدين والعادات والتقاليد والحد من تسرب الأطفال من التعليم .

وقال محاضر الندوة الشيخ محمود عبدالكريم محمد من علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالي خلق جميع البشر والكائنات كل له هيئته وأخلاقه ولا يجب علي الفرد أن يعيب الآخرين بما لا يحبون وقد نهانا الله عن ذلك في القران الكريم وهذا يسمى تنمر على خلق الله .

وأضاف المحاضر أن هناك سلوكيات كثيرة خاطئة نشاهدها بين الشباب والنشء مثل الألفاظ القبيحة والبعد عن المعتقدات واندثار الأخلاق وعدم تقدير واحترام الكبير وهذه السلوكيات دخيلة على مجتمعنا ويرفضها الدين وبعيدة عن العادات والتقاليد التي تربينا عليها منذ الصغر

ووجه الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب بسوهاج، بضرورة تكثيف الأنشطة خلال الفترة الصيفية لجذب الطلائع والشباب للهيئات الشبابية والرياضية وتكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية لرفع معدلات الوعي المجتمعي وضرورة مناقشة التسرب من التعليم وتكثيف الندوات التوعوية بمراكز الشباب والأندية الرياضية للحد من هذه الظاهرة الخطيرة .

وفي سياق متصل نفذ مركز شباب الصوامعة شرق التابع لأدارة الشباب والرياضة بمركز ومدينة أخميم ندوة تثقيفية عن مخاطر الشائعات والأخبار الكاذبة وتأثيرها على الوطن والمجتمع المحيط ضمن للخطة الداخلية للمركز بقسم الخدمات .

ويهدف نشاط الندوة التثقيفية إلى توعية الشباب والطلائع بالآثار السلبية الناتجة عن إنتشار الشائعات والأخبار الكاذبة على الفرد والمجتمع ودورها فى تدمير الشعوب.

وقال يسري كفافى وكيل المديرية للشباب أنه يجب على مراكز الشباب والأندية الرياضية تنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية لجذب الطلائع والشباب للهيئات الشبابية والرياضية وتعريفهم بأخطار الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة على كافة الدول والشعوب وعملها على تدمير الاقتصاد وهدم عزيمة الشباب .