إستعدادات مكثفة لإستقبال إمتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بالغربية

اجتمع فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والدكتور محمد العدوي، موفد قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ اشرف شفيق، مدير إدارة الامتحانات بالمنطقة، اليوم، برؤساء ومساعدي لجان الشهادة الثانوية الأزهرية، بقاعة الاجتماعات، بديوان عام المنطقة، لبحث آخر الاستعدادات باللجان لانطلاق امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤

وخلال الاجتماع، أكد طلحة ضرورة تذليل أي عقبات بالمعاهد، وجاهزية جميع اللجان، (بشرية ومادية) استعدادًا لأعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب، مع الحزم الشديد، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية.

وشدد فضيلته على ضرورة التزام رؤساء اللجان بتعليمات قطاع المعاهد والإدارة المركزية للإمتحانات والتي من شأنها تحقيق الإنضباط والهدوء الكامل بكافة اللجان.

وأوضح مدير إدارة الامتحانات، أن غرفة العمليات بالمنطقة على استعداد تام وجاهزية، للتواصل الفوري مع رؤساء اللجان، بهدف تذليل كافة المعوقات التي قد تطرأ.

وأضاف كلا من ومحمد زايد، ومحمد نعمان، أعضاء اللجنة الفرعية لتوثيق الاختبارات الشفوية، أن اعمال منظومة توثيق الاختبارات الشفوية، على استعداد تام لأعمال اللجان، ودور فعال في ضبط اعمال الاختبارات الشفوية.