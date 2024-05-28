وفاة مواطن أثناء قيادته سيارة بطريق الفيوم- بني سويف

توفي مواطن وفاة طبيعية، أثناء قيادة سيارته بطريق الفيوم - بني سويف، أسفل كوبري الواسطي، وتم نقل الجثة إلى مستشفي الواسطي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم قد تلقت بلاغا، بوفاة مواطن أثناء قيادة سيارته علي الطريق بين الفيوم وبني سويف، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين أن مواطن يدعي ع ش 65 سنة بالمعاش، كان يقود سيارته بالطريق وشعر بالإعياء فقام بتخفيض السرعة ووقف بجانب الطريق وتوفي في الحال، وتم نقل الجثة الي مستشفي الواسطي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

مصرع طفلة

وفى حادث اخر اليوم لقيت طفلة في الثالثة من عمرها مصرعها، إثر سقوطها في بئر للصرف الصحي بمنطقة السلخانة، بمدينة الفيوم، وتم نقل الجثة لمستشفي الفيوم الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم تلقت بلاغا بسقوط طفلة في الثالثة من عمرها في بئر للصرف الصحي، بمنطقة السلخانة بمدينة الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحادث، وتبين سقوط طفلة تدعي لوجينا صبري منصور 3 سنوات، وتم استخراج الجثة ونقلها الي مشرحة مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.