الإحصاء: ارتفاع العمر المتوقع للمرأة المصرية لـ 74.1 سنة وتحسن مؤشرات صحتها الإنجابية

بمناسبة اليوم العالمي "من أجل تنمية صحة المرأة"، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تحسن ملحوظ في مؤشرات صحة المرأة المصرية خلال العام الماضي، حيث ارتفع العمر المتوقع عند الميلاد للإناث إلى 74.1 سنة عام 2024، مقارنة بـ 72.3 سنة عام 2021، كما شهدت معدلات الخصوبة والرعاية الصحية للأم والطفل تحسنًا ملحوظًا، وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل الدولة من خلال المبادرات الرئاسية والبرامج الصحية المُكثفة.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي "من أجل تنمية صحة المرأة"، يُسلط الضوء على التطورات الإيجابية في صحة المرأة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية.

وقد بدأ الاحتفال بهذا اليوم بمناسبة اجتماع أعضاء الشبكة العالمية للمرأة من أجل الحقوق الإنـجابية في كوستـاريكا عام 1987 والذي تم فيه تحديد 28 مايو يوماً عالمياً من أجل تنمية صحة المرأة.

وأظهرت بيانات الجهاز أن العمر المتوقع عند الميلاد للإناث في مصر قد ارتفع من 72.3 سنة عام 2021 إلى 74.1 سنة عام 2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في صحة المرأة بشكل عام.

تحسن رعاية الحمل:

ارتفعت نسبة السيدات المتزوجات اللاتي حصلن على رعاية حمل من قبل طبيب مختص لتصل إلى 97٪ عام 2021، مقارنة بـ 90٪ عام 2014. وشمل هذا التحسن جميع المستويات التعليمية ومناطق السكن.

ازدياد استخدام وسائل تنظيم الأسرة الحديثة:

أظهرت الدراسات أن 64.7٪ من السيدات المتزوجات في مصر يستخدمن حاليًا وسائل تنظيم أسرة حديثة، مع اعتماد 29.4٪ على اللولب و 19.5٪ على الحبوب و 10.2٪ على الحقن.

انخفاض ختان الإناث:

سجلت مصر انخفاضًا ملحوظًا في معدلات ختان الإناث بين السيدات في سن 15-49 عامًا، حيث انخفضت النسبة من 92.3٪ عام 2014 إلى 86٪ عام 2021. وشمل هذا الانخفاض كل من المناطق الحضرية والريفية.

تراجع وفيات الأمراض:

أظهرت البيانات انخفاضًا كبيرًا في وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الهضمي، حيث انخفضت النسبة من 8.9٪ عام 2017 إلى 4.2٪ عام 2022. كما انخفضت وفيات الإناث بسبب الأورام من 6.4٪ عام 2017 إلى 5.4٪ عام 2022.

وفقاً لبيانات المسح الصحى للأسرة المصرية 2021

انخفاض نسبة السيدات السابق لهن الزواج في العمر (15-49سنة) وتم ختانهن لتصل حوالى إلى 86% في عام 2021 مقارنةً بعام 2014 التي كانت نسبتها 92.3%.

وانخفضت نسبة السيدات السابق لهن الزواج في العمر (15-49سنة) وتم ختانهن في كل من الحضر والريف مقارنةً بعام 2014 حيث انخفضت في الحضر من 86.3% عام 2014 إلى 79.2% عام 2021 بانخفاض قدره 7.1 % بينما في الريف إنخفضت النسبة من 95.4% عام 2014 إلى 89.5% عام 2021 بمقدار إنخفاض 5.9% مما يدل على تراجع ممارسة الختان بالمناطق الريفية.

وفيات الإناث

نظراً لقيام الدولة بالعديد من المبادرات لتحسين صحة المرأة المصرية فقد تبين انخفاض نسب وفيات الإناث طبقاً لبعض الأمراض على النحو التالي:

أمراض الجهاز الهضمي:

انخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب أمراض الجهاز الهضمي إلى أكثر من النصف بين عامي 2017و2022 حيث كانت 8.9٪ عام 2017 وانخفضت إلى 4.2٪ عام 2022، وانخفضت نسبة وفيات الإناث بسبب الأورام من 6.4٪ عام 2017 إلى 5.4٪ عام 2022.

المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة من (يوليو 2019 حتى مارس 2024 )

تواصل الحكومة المصرية جهودها لتحسين صحة المرأة من خلال العديد من المبادرات، بما في ذلك، 21.5 مليون سيدة استفادت من مبادرة صحة المرأة، 2.4 مليون سيدة استفادت من مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية.

مبادرة العناية بصحة الأم والجنين من (مارس 2020 حتى مارس 2024)

2.4 مليون سيدة استفادت من هذه المبادرة، وإنشاء 12 وحدة طبية لسلامة المرأة(وحدات المرأة الامنة) في المستشفيات الجامعية لاستقبال النساء اللواتي قد يتعرضن للعنف ومن المستهدف تصل الى 15 وحدة بحلول نهاية عام 2024.

