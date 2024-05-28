مصرع طفل غرقًا بحمام سباحة داخل فيلا في الشيخ زايد

تعرض طفل للغرق بحمام سباحة، داخل فيلا في مدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وتم نقل جثمانه إلى ثلاجة المستشفى، وأشارت تحريات رجال المباحث إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد بمصرع طفل غرقا داخل فيلا بمدينة الشيخ زايد، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين أن طفلا يبلغ من العمر 3 سنوات تعرض للغرق بحمام سباحة خاص بالفيلا.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفى سياق آخر فقد صرحت جهات التحقيق بالقليوبية، دفن جثة شاب لقي مصرعه في مشاجرة بمركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

دفن جثة شاب لقي مصرعه على يد صديقه بسبب خلافات مالية بقليوب

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغًا لغرفة عمليات شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب في وسط الشارع خلف مسجد سيدي عواد بمنطقة المجدودة، التابعة لدائرة قسم قليوب.

على الفور، انتقلت قوة من مباحث قسم قليوب، إلى محل البلاغ خلف مسجد سيدى عواد بمنطقة المجدودة، حيث تم العثور على جثة شاب يدعى روبي. ا، وتبين أن المتهم يدعى سموكة، قام بقتله بسبب خلافات بينهم، مما نشبت مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعن صديقه منها طعنات نافذة، على مرأى ومسمع من الجميع، مما تسبب في مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وأخطرت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

ضبط 5 تشكيلات عصابية و351 متهمًا في حملة بالمحافظات

كما تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط 5 تشكيلات عصابية ارتكبوا جرائم تجارة المخدرات والسرقات، و43 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة،و351 تاجر مخدرات بحوزتهم 230 كيلو مواد مخدرة، بالإضافة إلى 115 فردًا محليَّ الصنع.

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 21 ألف مخالفة مرورية وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم بالإضافة إلى إعادة 8 سيارات ودراجة نارية مسروقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.