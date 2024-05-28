الثلاثاء 28 مايو 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك

يترقب عشاق كرة القدم المصرية مواجهة من العيار الثقيل، والتي تجمع الأهلي بغريمه التقليدي الزمالك، في نهائي السوبر الإفريقي للموسم الجاري 2023/2024.

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وكان الزمالك قد نجح في تحقيق الفوز على نهضة بركان في نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم، والتتويج باللقب.
في المقابل، حقق الأهلي الفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف بمجموع المباراتين وتوج بلقب البطولة.

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

كشفت تقارير داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الموعد المبدئي لإقامة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، حيث ستقام المباراة فى التاريخ بين 25 إلى 30 يونيو المقبل.
بينما شددت تقارير أخرى أن هناك صعوبة في إقامة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك في هذا التوقيت نظرًا لضيق الوقت.

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