جدول مباريات اليوم الثلاثاء.. 3 مواجهات في كأس مصر

تبدأ اليوم الثلاثاء مباريات دور الـ 32 من كأس مصر، على رأسها مباراة زد في مواجهة الداخلية التي تقام مساء اليوم.

كما تقام المباراة الثالثة في سلسلة قبل النهائي بين الاتحاد السكندري وسبورتنج بدوري السوبر لكرة السلة.

مباريات اليوم كأس مصر:

سيراميكا كليوباترا × مكادي.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس

زد × الداخلية.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس

سموحة × لافيينا.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس



دوري السوبر لكرة السلة:

سبورتنج × الاتحاد السكندري.. 9:00 مساء - قناة الاتحاد المصري لكرة السلة على يوتيوب.



