الثلاثاء 28 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مباريات اليوم الثلاثاء.. 3 مواجهات في كأس مصر

مباريات اليوم
مباريات اليوم

تبدأ  اليوم الثلاثاء مباريات دور الـ 32 من كأس مصر، على رأسها مباراة زد في مواجهة الداخلية التي تقام مساء اليوم.
كما تقام المباراة الثالثة في سلسلة قبل النهائي بين الاتحاد السكندري وسبورتنج بدوري السوبر لكرة السلة.

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جدول مباريات اليوم الإثنين 27 مايو 2024 والقنوات الناقلة

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جدول مباريات اليوم الأحد ٢٦ مايو ٢٠٢٤ كاملًا والقنوات الناقلة

مباريات اليوم كأس مصر:

سيراميكا كليوباترا × مكادي.. 5:00 مساء - أون تايم سبورتس
زد × الداخلية.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس
سموحة × لافيينا.. 8:00 مساء - أون تايم سبورتس


دوري السوبر لكرة السلة:

سبورتنج × الاتحاد السكندري.. 9:00 مساء - قناة الاتحاد المصري لكرة السلة على يوتيوب.

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جدول مباريات اليوم الثلاثاء.. 3 مواجهات في كأس مصر


 

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