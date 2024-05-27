الإثنين 27 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

جدول مباريات اليوم الإثنين 27 مايو 2024 والقنوات الناقلة

بوابة الوفد الإلكترونية

تقدم بوابة الوفد، جدول مواعيد مباريات اليوم الإثنين، والذي يشهد العديد من المباريات الهامة والساخنة في الساحة الرياضية، سواء علي المستوي المحلي او القاري.

حيث تقام الليلة مواجهات علي صفيح ساخن في بطولة الدوري السعودي، بجانب مباراتي الزمالك والاتحاد السكندري، ولقاء بيراميدز والجونة.

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
ضمك X الرائد – الساعة 9 مساء  

الحزم X أبها  – الساعة 9 مساء

الوحدة X الهلال – الساعة 9 مساء على قناة SSC1 HD

الخليج X الرياض – الساعة 9 مساء

التعاون X الاتفاق – الساعة 9 مساء

الطائي X الأخدود – الساعة 9 مساء

الشباب X الفتح – الساعة 9 مساء

الأهلي X الفيحاء – الساعة 9 مساء على قناة SSC3 HD  

النصر X الاتحاد – الساعة 9 مساء على قناة SSC2 HD

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
بيراميدز X الجونة  – الساعة 4 عصرا  على قناة 1 on time sport

الاتحاد السكندري X الزمالك – الساعة 7 مساء على قناة 1 

الجريدة الورقية