تهيئة الأجواء داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتهيئة الأجواء الملائمة للطلاب داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

ونبه وزير التربية والتعليم بتجهيز استراحات المعلمين بشكل لائق، وتوفير جميع سبل الراحة للمشاركين في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

ويؤدى الطلاب امتحانات الدبلومات الفنية 2024 التحريرية لدبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي)، بإجمالى عدد 748111 طالب وطالبة.

وزير التربية والتعليم يطمئن على امتحانات الدبلومات الفنية 2024

واطمأن وزير التربية والتعليم على انتظام سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 من خلال من مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، وانضباط مراحل العمل، موجهًا بتذليل أية عقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.



ووجه وزير التربية والتعليم كذلك بضرورة المتابعة اليومية للجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024.

وشدد وزير التربية والتعليم على التعامل بحرص مع مظاريف أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2024 عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة والمحافظة عليها وتأمينها حتى وصولها إلى مقار اللجان والالتزام بموعد فتح مظاريف الأسئلة، ومتابعة خروج أوراق الإجابة من مقار اللجان وتوفير التأمين اللازم لها.

ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة تحقيق الانضباط والنظام داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2024 واتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول، والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول داخل اللجان .

وأكد وزير التربية والتعليم أنه لا تهاون في تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بامتحانات الدبلومات الفنية 2024، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من مدة عام إلى عامين طبقا للقانون .

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة اتخذت كل التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024 بشكل آمن ومنضبط؛ لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الشكر لجميع الجهات المشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2024.