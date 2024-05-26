روشتة التفوق في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية
قدم الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، روشتة التفوق في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية.
وتنطلق الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي لطلاب الدبلومات الفنية 2024 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 وتتوقف أعمال الامتحانات خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.
ويبلغ عدد مواد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية والمعملية 376 مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية 1220 مادة.
ويبلغ عدد مواد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية 42 مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية 55 مادة.
ويشارك 2030 مقيم ممثل لسوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية والتي يبلغ عددها 70 برنامج مطور.
نصائح التفوق في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية
- قبل الذهاب إلى امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية لابد من الاطلاع على الجوانب النظرية المرتبطة بالنشاط العملي الذي سوف تؤدي فيه الامتحان أو التجارب التي سوف يتضمنها الامتحان.
- حدد بدقة نقاط التشابه والاختلاف بين التجارب والأنشطة العملية التي سوف تقوم بأدائها.
- راجع خطوات الأداء العملي أو التجربة بدقة مراعيا ترتيب الخطوات بشكل صحيح.
- راجع كتيبات التعليمات والأدلة الإرشادية في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية إن وجدت.
- تأكد من إلمامك بقواعد الأمن الصناعي والسلامة المهنية.
- راجع التوجيهات الخاصة بالدروس العملية والموجودة في بداية كل درس.
- لابد من التحلي بالهدوء والنظام والترتيب خلال امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية.
- احرص على التعامل بحرفية واهتمام مع الآلة أو الجهاز الذي تؤدي عليه الامتحان.
- أقبل على تنفيذ التعليمات المطلوبة منك في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية بحماس واهتمام .
- تعلم الطريقة الصحيحة لاستخدام الأجهزة والأدوات واتبع النصائح الخاصة بذلك بكل دقة.
- ارتد الملابس الخاصة بالعمل المعملي أو التطبيقي كاملة وبشكل جيد خلال امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية.
- لابد من الإلمام الكافي بأسماء العدد والأدوات والأجهزة الموجودة في المختبر وطريقة ومجالات استخدامها.
- جهز شرحا مختصرا لكل تجربة ولعمل كل جهاز ودرب نفسك على إلقاء هذا الشرح شفويا.