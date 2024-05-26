قدم الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، روشتة التفوق في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية.

وتنطلق الامتحانات العملية والمعملية والتقييم النهائي لطلاب الدبلومات الفنية 2024 اعتبارًا من يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024 وتنتهي يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2024 وتتوقف أعمال الامتحانات خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويبلغ عدد مواد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية والمعملية 376 مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية 1220 مادة.

ويبلغ عدد مواد امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية 42 مادة، بينما يبلغ عدد مواد الامتحانات التحريرية 55 مادة.

ويشارك 2030 مقيم ممثل لسوق عمل في أعمال التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية والتي يبلغ عددها 70 برنامج مطور.

نصائح التفوق في امتحانات الدبلومات الفنية 2024 العملية