وزير التربية والتعليم يتابع سير امتحانات الدبلومات الفنية 2024

تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الإثنين، امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، من خلال غرفة العمليات المركزية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويؤدى الطلاب الامتحانات التحريرية لدبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي)، بإجمالى عدد 748111 طالب وطالبة، ويبلغ عدد اللجان خلال الفترة الأولى 2469 لجنة، فى 95 مادة، كما يؤدى الطلاب فى الفترة الثانية عدد 9 مواد فى عدد 1342 لجنة .

وزير التربية والتعليم يطمئن على امتحانات الدبلومات الفنية 2024

واطمأن وزير التربية والتعليم على انتظام سير الامتحانات من خلال من مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، وانضباط مراحل العمل، موجهًا بتذليل أية عقبات وحل المشكلات التي تواجه لجان سير الامتحان.



ووجه وزير التربية والتعليم كذلك بضرورة المتابعة اليومية للجان، والتعامل بحرص مع مظاريف الأسئلة عند تسليمها من مراكز توزيع الأسئلة والمحافظة عليها وتأمينها حتى وصولها إلى مقار اللجان والالتزام بموعد فتح مظاريف الأسئلة، ومتابعة خروج أوراق الإجابة من مقار اللجان وتوفير التأمين اللازم لها.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة تحقيق الانضباط والنظام واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش التقليدي أو الغش الإلكتروني باستخدام التليفون المحمول، والتأكد من عدم اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول داخل اللجان .

وأكد وزير التربية والتعليم أنه لا تهاون في تطبيق المادة الأولى من القرار بقانون رقم (101)، بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، والذى ينص فيه على حرمان الطالب من مدة عام إلى عامين طبقا للقانون .

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة اتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لضمان سير الامتحانات بشكل آمن ومنضبط؛ لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، موجهًا الشكر لجميع الجهات المشاركة في أعمال الامتحانات.

ووجه وزير التربية والتعليم بتوفير كافة السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب لأداء الامتحانات، وتجهيز استراحات المعلمين بشكل لائق، وتوفير جميع سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات.