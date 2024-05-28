عقبة أمام إنتر ميلان في ملف لاوتارو وبرشلونة ينتظر ‏

يسعى نادي إنترميلان إلى تجديد التعاقد مع النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من أجل إبعاد أعين الطامعين ومن بينهم برشلونة.

ويقدم لاوتارو مستويات طيبة للغاية مع أبطال الدوري الإيطالي، وأصبح من الأعمدة الرئيسية لتشكيلة المُدرب سيموني إنزاجي.

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وخرج المسئول البارز في إدارة إنترميلان بيبي ماروتا ليؤكد على وجود مشكلة فيما يتعلق بمحادثات العقد الجديد مع لاوتارو.

وقال عن ذلك :"حينما تتفاوض مع اللاعبين فإن مشكلة الراتب تبقى دائمة هي الأزمة".

وتابع :"المحادثات لم يتم تعليقها، ولكن بوضوح كان علينا إبطاء الوتيرة بسبب الجوانب البيروقراطية المتعلقة بنقل ملكية النادي من مالك لآخر".

وأضاف :"بالطبع نحن واثقون من قدرتنا على إنجاز الهمة، وذلك لأن اللاعب يرغب بقوة في مُواصلة العمل معنا، وهذا مبدأ يحمي أي تفاوض ممكن".

ويحظى لاوتارو بمتابعة برشلونة منذ فترة طويلة، ولكن اللاعب الأرجنتيني تمسك في الماضي بالبقاء مع النيراتزوري.

ويبلغ لاوتارو من العمر 26 سنة، ويجيد اللعب في مركز لاعب قلب الهجوم، وينتهي تعاقده مع إنترميلان في يونيو 2026.

وكان لاوتارو قد انتقل إلى إنترميلان في 2018 قادماً من راسينج الأرجنتيني، ومنذ ذلك الحين لعب 262 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 129 هدفاً، وصنع 43 هدفاً لزملائه.

وحقق لاوتارو مع إنترميلان لقب الدوري الإيطالي مرتين، ولقب كأس إيطاليا مرتين، ولقب كأس السوبر الإيطالي 3 مرات.