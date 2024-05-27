مدرب بيراميدز: الفوز أهم من الأداء ورمضان صبحي لاعب مهم بالنسبة لنا

عبر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز عن سعادته بالفوز الذي تحقق على حساب الجونة بهدف دون مقابل والوصول للفوز التاسع تواليا في بطولة الدوري، مشددا على أن اللقاء لا يمكن فيه الحديث عن الأداء في ظل الظروف التي أقيمت فيها المباراة.

وحقق بيراميدز الفوز على الجونة بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٢٥ من بطولة الدوري، ليبتعد بصدارة جدول الترتيب بعد الوصول إلى النقطة ٥٣.

وقال المدير الفني إن المباراة أقيمت عصرا وسط درجة حرارة عالية وأثرت كثيرا على أداء لاعبي الفريقين ولا يمكن الأداء في مثل هذه الظروف وبالتالي ما تحقق طبيعي ومقبول والفوز مهم للغاية في مشوار الدوري.

المدير الفني أوضح أن الغيابات طبيعية وعلي جبر هو فقط البعيد عن الملعب ويحتاج لوقت من أجل العودة، وكذلك إيقاف رمضان صبحي وهو يثق كثيرا في اللاعبين وقدرتهم على تعويض الغيابات، ومن يشارك يبذل أقصى جهد لديه في الملعب.

أضاف أن رمضان صبحي لاعب مهم جدا بالنسبة لنادي بيراميدز ولكرة القدم في مصر، وتحديدا في الوقت الحالي يقدم مستوى رائع للغاية مع الفريق وفي قمة مستواه، وإيقافه غريب للغاية، وطبقا للوائح الفيفا فكيف يتم إيقاف لاعب من اللعب لم تثبت ضده إي إدانة والأمر محتاج لتفسير وهو واثق من صحة موقف رمضان وأنه سيعبر الأمر بسلام ويعود سريعا لدعم الفريق.

إنضمام إبراهيم عادل لمنتخب مصر

تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من اتحاد الكرة بشأن اختيار المهاجم الشاب إبراهيم عادل قائد المنتخب الأولمبي، لمعسكر المنتخب الوطني الأول.

ويستعد المنتخب لخوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي ٦ و١٠ يونيو الجاري في إطار تصفيات كأس العالم.

ومن المقرر أن ينضم إبراهيم عادل للمعسكر الذي ينطلق غدا، إلى جانب الثنائي السابق مصطفى فتحي ومحمد حمدي.