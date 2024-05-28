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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مدير منتخب مصر: هدفنا الفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو

إبراهيم حسن
إبراهيم حسن

أكد إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم بأن هدف الفراعنة المقبل الفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو، وذلك من أجل مواصلة السعي نحو التأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

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وتحدث إبراهيم حسن في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "تحدثت من قبل بأن في هذه المرحلة نبحث عن الوصول لنهائيات كأس العالم وبعد ذلك الاختيارات ستكون أكبر وأوسع".
وتابع: "نعد الجماهير بأننا سنبذل أقصى جهدنا، وأتمنى أن ندعم منتخب مصر في الفترة القادمة والفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو".
يذكر أن منتخب مصر يواصل استعداداته القوية للمباراتين القويتين بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في إطار الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

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